Путин разрешил экипажам самолетов применять к авиадебоширам средства сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экипажам самолетов использовать против дебоширящих на борту пассажиров специальные средства сдерживания. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Воздушный кодекс РФ. Теперь он содержит норму, согласно которой командир воздушного судна сможет приказать членам экипажа или сотрудникам службы авиационной безопасности авиационного предприятия «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения», в отношении авиадебоширов.

Речь идет о лицах, которые «своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа теперь должно утвердить Правительство РФ. Новая норма вступит в силу через 180 дней после дня официального опубликования закона.