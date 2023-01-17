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Ру Тат
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Экономика
17 января 2023  15:11

Путин разрешил части компаний принимать решения без акционеров из недружественных стран

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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому часть крупных российских компаний сможет принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных государств. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Речь идет о компаниях, работающих в сфере энергетики, машиностроения и торговли. При чем тех, в которых доли таких акционеров в уставном капитале не превышают 50%. Кроме того, выручка предприятий должна быть более 100 млрд рублей, а против владельцев либо бенефициаров компании должны быть введены санкции иностранных государств либо организаций.

Таким образом, если в состав органа управления такой компании входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение без учета их голоса.

#Владимир Путин
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