Путин разрешил банкам не работать с валютой стран, заморозивших их активы

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета в иностранной валюте и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Он позволит российским банкам приостановить операции с бизнесом в валюте стран, заморозивших их активы за рубежом.

В случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям. А ЦБ сможет устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии и надбавки к коэффициентам риска за переводы в иностранной валюте, следует из документа.

Санкции против России страны Запада ужесточили после того, как 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В конце мая сообщалось, что ЕС заморозил активы ЦБ на сумму 23 млрд евро, а США – на $330 млрд.