Путин разрешил «АвтоВАЗу» приобрести банк, принадлежащий Renault и Nissan

Президент России Владимир Путин одобрил «АвтоВАЗу» покупку «РН Банка», принадлежащего альянсу Renault-Nissan. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

Разрешение для подобной сделки необходимо после принятия указа о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями ряда государств и международных организаций. Согласно ему все операции с долями иностранцев из таких стран могут проводиться только при специальном разрешении от Президента России.

«В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520... разрешить совершение акционерным обществом „АвтоВАЗ“ сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества „РН Банк“, принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)», — отмечается в документе.