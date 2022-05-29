Путин разрешил автоматизированный поиск нуждающихся в соцподдержке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает в автоматизированном порядке искать и информировать россиян о возможности получения мер социальной поддержки в зависимости от конкретных жизненных ситуаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон расширяет перечень задач Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Речь идет об «обеспечении процесса выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддержки) <…>, а также учете сведений о таких гражданах».

Теперь в ЕГИССО будут поступать сведения о доходах, облагаемых НДФЛ, и страховых взносах, доходах от предпринимательской деятельности, доходах, с которых платится налог на профессиональный доход, а также о зарегистрированном имуществе и транспортных средствах.

При этом получение сведений о движимом и недвижимом имуществе будет осуществляться только в отношении малоимущих граждан и семей, подчеркивается в пояснительной записке к закону, опубликованной на сайте Совета Федерации.

В Москве будет предусмотрен особый порядок поиска и информирования граждан, имеющих право на получение мер соцподдержки, с использованием местных информационных систем и инфраструктуры.