Путин разрешил Аксенову построить оборонительную линию в Крыму

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании оборонительной линии в Крыму. Инициатива о ее строительстве принадлежит руководству республики, рассказал руководитель региона Сергей Аксенов.

«Это моя инициатива, спасибо Президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает», — приводит его слова РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что возведение оборонительной линии является предупредительной мерой, и если она не пригодится, то «будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так».