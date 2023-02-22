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Путин разрешил Аксенову построить оборонительную линию в Крыму
Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании оборонительной линии в Крыму. Инициатива о ее строительстве принадлежит руководству республики, рассказал руководитель региона Сергей Аксенов.
«Это моя инициатива, спасибо Президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает», — приводит его слова РИА Новости.
Аксенов подчеркнул, что возведение оборонительной линии является предупредительной мерой, и если она не пригодится, то «будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так».
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