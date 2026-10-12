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Экономика 12 октября 2026 16:51

Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан

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Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между правительствами России и Индии о трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого было подписано в Нью-Дели 4 декабря прошлого, 2025 года. Цель документа – урегулировать соответствующие вопросы для упрощения порядка осуществления мигрантами временной трудовой деятельности.

Действие соглашения распространяется, в частности, на обучающихся очно в ссузах, вузах или научных организациях принимающей стороны «по образовательной программе среднего профессионального образования и осуществляющих временную трудовую деятельность в свободное от учебы время».

Соглашение не затрагивает территории, организации и объекты России и Индии, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.

Новелла была принята Государственной Думой 1 октября 2026 года и одобрена Советом Федерации 2 октября 2026 года.

#индия #трудовые мигранты
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