Путин ратифицировал договор с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок СПГ

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации по „дальневосточному“ маршруту, подписанному в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года», — сказано в документе.

Договор определяет условия сотрудничества по газовым поставкам из России в Китай по такому маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе г. Дальнереченска и Хулиня. Также документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы и определяет механизм разрешения возможных споров.