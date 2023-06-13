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Путин ратифицировал договор с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок СПГ
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Ратифицировать соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации по „дальневосточному“ маршруту, подписанному в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года», — сказано в документе.
Договор определяет условия сотрудничества по газовым поставкам из России в Китай по такому маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе г. Дальнереченска и Хулиня. Также документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы и определяет механизм разрешения возможных споров.
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