Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве России и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Беларуси о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ нацелен на реализацию программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства двух стран и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предполагает создание межгосударственного центра в составе Таможенного комитета Союзного государства.

Этот центр будет заниматься координацией работы по управлению рисками и реализацией аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Он разместится в Минске, а финансировать его планируется за счет средств бюджета Союзного государства.

Договор регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб России и Беларуси по следующим направлениям: информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование совершающих таможенные операции лиц, взаимодействие мобильных групп таможенных органов и регулирование института уполномоченного экономического оператора.

Соглашение станет временно применяться через десять дней с даты его подписания и вступит в силу на десятый день с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Договор будет действовать пять лет. Стороны планируют, что он будет автоматически продляться на следующие пятилетние периоды. Обе стороны вправе разорвать его, но предварительно письменно уведомив партнера не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.