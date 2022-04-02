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Ру Тат
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Официальная хроника
2 апреля 2022  16:00

Путин рассказал Токаеву о ходе спецоперации и российско-украинских переговоров

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Лидеры стран подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие, укрепление отношений России и Казахстана и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Кроме того, Владимир Путин рассказал собеседнику о ходе спецоперации на Украине, а также переговорах Москвы и Киева.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #переговоры #спецоперация на Украине
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