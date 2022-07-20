Путин рассказал школьникам, как не превратиться в «ботаника»

Президент России Владимир Путин побеседовал с 13-летним участником конкурса «Большая перемена». Мальчик по имени Максим рассказал ему, что в прошлом занимался бальными танцами и гитарой. В ответ Путин посоветовал ему не превращаться в «ботаника» и объяснил, как это можно сделать.

Максим рассказал Президенту, что сейчас увлекается шахматами, программированием и робототехникой. «Знаешь, что хотел бы посоветовать, наверное? Лучше не советовать, ты сам разберешься… Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами. (…) Не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком», – посоветовал мальчику глава государства. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Напомним, Путин сегодня провел встречу с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрались в Международном детском центре «Артек» для участия в финале соревнования.

Здесь же прошло учредительное собрание российского движения детей и молодежи, Наблюдательный совет которого пообещал возглавить президент.