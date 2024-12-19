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Путин рассказал, с кем из мировых лидеров хотел бы выпить чашку чая
На вопрос о том, с кем бы Президент РФ Владимир Путин из нынешних или прошлых мировых лидеров хотел выпить чашку чая, российский лидер вспомнил о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле, экс-президенте Франции Жаке Шираке и бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.
«Прежде всего, я бы хотел выпить чаю и побеседовать со своими родными и близкими. Если говорит о мировых лидерах, то очень интересным был канцлер Германии Гельмут Коль. Многие наши разговоры были для меня полезными. Также бывший президент Франции Жак Ширак и итальянский политик Сильвио Берлускони были интересными собеседниками», - поделился Путин.
Из действующих лидеров российский лидер отметил хорошие взаимоотношения с лидерами Китая и Индии и рядом других стран.
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