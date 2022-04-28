Путин рассказал президенту Индонезии о ситуации на Украине

Президент РФ Владимир путин пообщался по телефону с коллегой из Индонезии Джоко Видодо. Российский лидер изложил взгляд Москвы на ситуацию на территории Украины.

«По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции», — передает пресс-служба Кремля.

Также президенты двух стран обсудили вопросы российско-индонезийского взаимодействия.

Отдельно Путин и Видодо поговорили об аспектах деятельности G20, где на сегодня председательствует Индонезия.

Лидеры двух стран условились о дальнейших контактах.