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Официальная хроника
9 марта 2022  16:31

Путин рассказал Президенту Египта о целях российской спецоперации на Украине

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Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«По просьбе Абдель Фаттаха ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении. 

Также Президент Египта поблагодарил российскую сторону за усилия, предпринимаемые для эвакуации египтян из зоны конфликта.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства стран, включая реализацию крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. Лидеры выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной отрасли.

Утром 24 февраля Президент РФ в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#Владимир Путин
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