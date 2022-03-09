Путин рассказал Президенту Египта о целях российской спецоперации на Украине

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Абдель Фаттаха ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении.

Также Президент Египта поблагодарил российскую сторону за усилия, предпринимаемые для эвакуации египтян из зоны конфликта.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства стран, включая реализацию крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. Лидеры выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной отрасли.

Утром 24 февраля Президент РФ в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.