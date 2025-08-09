Путин рассказал президенту Бразилии про итоги встречи со спецпосланником Трампа
Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал лидеру Бразилии Луису Инасио Луло да Силве об итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бразильский лидер поддержал усилия глав государств, которые способствуют урегулированию кризиса на Украине.
Еще президенты выступили за укрепление отношений стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС. По словам лидера Бразилии, республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.
«В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году», — добавили в пресс-службе.