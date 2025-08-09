news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 9 августа 2025 21:24

Путин рассказал президенту Бразилии про итоги встречи со спецпосланником Трампа

Читайте нас в
Телеграм

Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал лидеру Бразилии Луису Инасио Луло да Силве об итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бразильский лидер поддержал усилия глав государств, которые способствуют урегулированию кризиса на Украине.

Еще президенты выступили за укрепление отношений стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС. По словам лидера Бразилии, республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.

«В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году», — добавили в пресс-службе.

#Владимир Путин #телефонные переговоры #Бразилия #президент
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

8 августа 2025
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025