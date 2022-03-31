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Ру Тат
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Официальная хроника
31 марта 2022  14:50

Путин рассказал Премьеру Норвегии о целях спецоперации и переговорах с Украиной

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основной темой телефонных переговоров стала Украина. Путин рассказал собеседнику о причинах и целях проведения специальной военной операции, затронул гуманитарные вопросы, в том числе обеспечение безопасности мирных граждан, гуманитарные коридоры и эвакуацию.

«Президент России также информировал о переговорах российских и украинских представителей, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. В видеообращении к россиянам Владимир Путин подчеркнул, что главной целью ВС РФ станет защита мирного населения, подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.

#Владимир Путин #норвегия #спецоперация на Украине #телефонный разговор
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