Путин рассказал Премьеру Норвегии о целях спецоперации и переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основной темой телефонных переговоров стала Украина. Путин рассказал собеседнику о причинах и целях проведения специальной военной операции, затронул гуманитарные вопросы, в том числе обеспечение безопасности мирных граждан, гуманитарные коридоры и эвакуацию.

«Президент России также информировал о переговорах российских и украинских представителей, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. В видеообращении к россиянам Владимир Путин подчеркнул, что главной целью ВС РФ станет защита мирного населения, подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.