Путин рассказал, почему чиновники просят ставить задачи через поручения Президента

Чиновники в России зачастую просят ставить задачи через поручения Президента страны, чтобы решить спорные моменты и избежать излишних бюрократических проволочек. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Дело в том, что процесс принятия решения непрост. И когда вопрос доходит до меня, это, как правило, те [случаи], где по решению вопроса есть разные точки зрения. И поручения нужны для того, чтобы определиться. Есть спор, развилка, как говорят в Правительстве, при решении какого-то вопроса. Тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, так называемое командирское решение», — пояснил Путин.

«Просят сделать поручение, чтобы ничего не забылось: решение окончательное, сформулировано в поручении. И вперед, все начинают работать», — выразил уверенность глава государства.

Он добавил, что иногда, когда все стороны согласны с каким-то решением, поручение может избавить от бюрократических заковырок и существенно ускорить начало работы над проектом.