Путин рассказал об откровенной дискуссии об Украине с лидерами африканских стран

Благодаря саммиту «Россия – Африка» состоялась важная дискуссия об Украине с представителями глав африканских государств. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что тему украинского конфликта рассматривали чуть больше месяца назад. Тогда в Россию прибыла делегация африканских государств для обсуждения возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин Президент, – обратился Путин к Президенту Конго. – На мой взгляд, состоялось очень откровенная, полезная дискуссия».

Также Путин отметил, что Россия и Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

«Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее», – подчеркнул Президент РФ, добавив, что будет рад видеть Дени Сассу-Нгессо в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

Напомним, завтра, 20 июля, в Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Также в этот день состоится артиллерийский салют – его начало запланировано на 22.30 по московскому времени.