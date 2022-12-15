Путин рассказал об исполнении социальных обязательств государства в ближайшие годы

Стабильная макроэкономическая политика государства позволит исполнить все необходимые социальные обязательства в предстоящие три года. Кроме того, средства пойдут на решение новых задач, стоящих перед страной. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что взвешенная политика в этой сфере важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе.

«И мы будем придерживаться ее, акцентируя внимание на том, что она должна стать прежде всего прочной основой для роста экономики на годы вперед», – заключил Владимир Путин.

