Путин рассказал об идее объединить европейскую и дальневосточную системы газопроводов

«Газпром» предложил объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По мнению российского лидера, появление проекта «Сила Сибири — 2» сделает привлекательным развитие газотранспортной системы на востоке страны из-за более высокой стоимости экспортируемого топлива.

«Цены на экспорт гораздо выше, чем цены внутри страны, что дает возможность "Газпрому" обеспечить значительную часть населения», — сказал глава государства на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Путин также напомнил, что в советское время газификация осуществлялась в европейской части страны, а в восточную часть государства «не подтягивалось газопроводных сетей», из-за чего этот вопрос на Дальнем Востоке всё еще остается актуальным.

«Вот как только окончательно сложится договоренность с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов. Мы прежде всего должны думать о том, чтобы людям... в стране жилось лучше и комфортнее», — подытожил Путин.