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Путин рассказал о возвращении из США иконы мученицы Елизаветы Федоровны
Президент Владимир Путин рассказал женам и детям погибших участников СВО — Героев России о том, как вернулась в страну икона святой мученицы Елизаветы Федоровны. Напомним, что глава государства встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.
«Мне эту икону с мощами подарил представитель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес сюда, в церковь», — поделился Президент. Кадрами в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.
Елизавета Федоровна — супруга брата последнего императора России, великого князя Сергея Александровича.
Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве.
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