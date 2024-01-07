Путин рассказал о возвращении из США иконы мученицы Елизаветы Федоровны

Президент Владимир Путин рассказал женам и детям погибших участников СВО — Героев России о том, как вернулась в страну икона святой мученицы Елизаветы Федоровны. Напомним, что глава государства встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.

«Мне эту икону с мощами подарил представитель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес сюда, в церковь», — поделился Президент. Кадрами в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.

Елизавета Федоровна — супруга брата последнего императора России, великого князя Сергея Александровича.

Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве.