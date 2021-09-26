Путин рассказал о возможности снизить планку доходов семей для получения помощи

В ряде регионов уже проводится работа по снижению планки по доходам семей, с которой начинает предоставляться помощь. Также на ближайшем совещании по экономическим вопросам планируется обсудить общее снижение данных цифр, рассказал Президент России Владимир Путин.

«Мы это обсуждаем в последнее время с коллегами и в ближайшее время обсудим еще раз на совещании по экономическим вопросам», — объяснил Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Государственную Думу нового созыва.

По его словам, дальнейшие шаги в этом направлении могут различаться. К примеру, можно оставить существующую норму, однако повысить поддержку тем субъектам РФ, в которых нет ресурсов для этих целей.

«Это вопрос уже перераспределения доходов во всей налоговой системе и поднятия доходов самих регионов и муниципалитетов», — добавил глава государства.