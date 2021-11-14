Путин рассказал о собственном отношении к либерализму

Свобода мысли и свобода выбора присущи России, но стремление некоторых отечественных либералов копировать зарубежные образцы не может быть названо истинным либерализмом. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда будет, слава Богу», — подчеркнул российский лидер.

Соответственно, по мнению Президента РФ, «ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли».

Вместе с тем Путин заметил: «Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимается, то это не самый лучший вариант».

В этом контексте глава государства привел измененную цитату из Достоевского: «Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги» (в романе «Бесы» один из героев, Шатов, говорит хроникеру: «<...> теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить» — прим. Т-и).

«Но это не истинный либерализм», — уверен Владимир Путин.