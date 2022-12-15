Путин рассказал о снижении уровня бедности в России до 10,5%

Показатель уровня бедности в стране по итогам третьего квартала 2022 года снизился до 10,5%. Это стало возможным благодаря целенаправленной системной работе государства по решению социальных задач. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что ранее государством было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Этот шаг напрямую коснулся более 5 млн детей. Затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий – на 10%.

«В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале. Речь идет именно о людях с наименьшими доходами, что позволило сократить уровень неравенства», – заключил Президент России.