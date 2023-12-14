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Путин рассказал о реальном положении дел на фронте
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции рассказал о реальном положении дел на фронте. По словам лидера страны, положение на фронте в целом улучшается.
«Положение такое: практически на всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение», — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева.
Президент добавил, что все находятся в активной стадии действий. «На всем протяжении идет улучшение положения наших войск», — подчеркнул глава Государства.
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