Путин рассказал о реальном положении дел на фронте

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции рассказал о реальном положении дел на фронте. По словам лидера страны, положение на фронте в целом улучшается.

«Положение такое: практически на всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение», — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева.

Президент добавил, что все находятся в активной стадии действий. «На всем протяжении идет улучшение положения наших войск», — подчеркнул глава Государства.