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Экономика 11 октября 2023 19:35

Путин рассказал о преимуществе российских АЭС за рубежом

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Российский Президент Владимир Путин объяснил, почему для зарубежных стран выгодно, когда АЭС им строит именно РФ.

«Мы, как правило, не просто станцию строим и ставим в зависимость эту страну от себя как от поставщика: и топлива поставщика, и специалистов, и так далее, и так далее. Мы отрасль создаем», — подчеркнул Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Так, в 2024 году начнет свою работу второй энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеше, а также запустят первый блок атомной электростанции «Аккую» в Турции.

#Владимир Путин
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