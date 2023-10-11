Путин рассказал о преимуществе российских АЭС за рубежом

Российский Президент Владимир Путин объяснил, почему для зарубежных стран выгодно, когда АЭС им строит именно РФ.

«Мы, как правило, не просто станцию строим и ставим в зависимость эту страну от себя как от поставщика: и топлива поставщика, и специалистов, и так далее, и так далее. Мы отрасль создаем», — подчеркнул Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Так, в 2024 году начнет свою работу второй энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеше, а также запустят первый блок атомной электростанции «Аккую» в Турции.