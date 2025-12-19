news_header_top
Общество 19 декабря 2025 13:50

Путин рассказал о поддержке культуры и языков народов России в Год единства

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о реализации политики поддержки культуры и языков народов страны в рамках Года единства народов России. По его словам, меры поддержки распространяются на школы, СМИ, литературу и кинематограф.

«Мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России. Это делается и в школах, и в средствах массовой информации, в литературе», – заявил Президент.

Он подчеркнул, что благодаря этим инициативам дети из разных регионов вовлекаются в творчество, развиваются национальные школы музыки и кинематографии.

Глава государства отметил, что поддержка народов особенно важна в условиях нынешних испытаний, включая проведение специальной военной операции. Такие события, по его словам, способствуют укреплению единства страны.

«Что касается в целом этого Года единения народов России, мне кажется, что мы делаем всё правильно. Когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», – подчеркнул Путин.

#прямая линия с Владимиром Путиным #языки народов россии
