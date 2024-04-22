Путин рассказал о планах по ускоренной модернизации БАМ и Транссиба

В России запланирована ускоренная модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом на встрече с ветеранами стрроительства БАМ заявил Президент РФ Владимир Путин. В мероприятии также принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного полигона железных дорог», — приводит слова Президента России РИА Новости.

Эта задача, уверен глава государства, важна для укрепления политического и экономического суверенитета России, повышения связанности ее регионов. БАМ — это одна из наиболее крупных железнодорожных артерий в мире. Работа над ее модернизацией определит развитие логистики на весь 21-й век.

«И прямо можно сказать, что разворот на восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — уверен Путин.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, решение по третьему этапу работ на Байкало-Амурской магистрали уже принято. Благодаря его реализации провозная способность железной дороги вырастет с 173 до 270 млн тонн.

«В этом году у нас должны закончиться уже основные работы по второму этапу, дойти до провозной способности 180 миллионов тонн и развернуть стройку — в этом году порядка 33 тысяч строителей, чтобы уже выйти полноценно на третий этап», — заявил заместитель председателя Правительства.