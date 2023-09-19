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Путин рассказал о новой госпрограмме вооружения на 2025–2034 годы
Государственная программа вооружения на 2025–2034 годы – один из ключевых документов стратегического планирования, имеющий определяющее значение для укрепления обороноспособности и безопасности России. Об этом Президент Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске, передает пресс-служба Кремля.
«Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал всех силовых структур, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники», – отметил глава государства.
Над новой программой сейчас работает Минобороны РФ совместно с госзаказчиками и федеральными органами исполнительной власти.
Путин подчеркнул, что из-за ряда факторов – спецоперация, увеличение российской армии, санкционное давление на Россию – потребности в вооружениях и спецтехнике существенно увеличиваются. Из-за этого нужно будет уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объемы ее ресурсного обеспечения.
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