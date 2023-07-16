Путин рассказал о дальнейшей судьбе захваченной иностранной техники

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Президент России Владимир Путин рассказал, что происходит с иностранной военной техникой, захваченной в зоне спецоперации.

По его словам, российские специалисты используют метод обратной инженерии. На основе полученного образца определяется принцип его действия, характеристики, выявляется то, что может быть интересно как с практической, так и с научной точки зрения.

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, ну, почему нет», — заявил глава государства в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Россия обладает собственными современными образцами вооружений. В пример Владимир Путин привел танк Т-90 «Прорыв», который является «лучшим в мире».