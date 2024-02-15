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Путин рассказал, о чем говорил с Карлсоном после интервью: Блинкен наш человек
Демонизация России на Западе стала одной из тем, о которой Президент Владимир Путин говорил после завершения интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
По словам Путина, при камерах Карлсон разговаривал с ним по намеченному плану и не выходил за его рамки. Поэтому некоторые вопросы, которые, по мнению Президента, стоило бы отразить в записи, не попали в официальную часть.
«Я не стал дополнительно накручивать темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист. Поэтому вопрос демонизации России, связанный с теми же межэтническими событиями — еврейскими погромами в Российской империи, — он должен был бы возникнуть и в ходе официальной части. Но вот одной из тем, о которой мы с ним говорили уже когда камеры были выключены [была эта]», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин напомнил, что еврейские погромы часто используются европейскими и американскими политиками для демонизации России. Однако стремясь показать, какие варвары ее населяли, они противоречат семи себе.
Так, эта тема не раз фигурировала в речах госсекретаря США Энтони Блинкена, родственники которого бежали из страны, чтобы избежать погромов.
«На самом деле, если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно. <...> Прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория — Киев и прилегающие территории?» — задался вопросом Путин.
Таким образом, если Блинкен полагает, что в 1904 году Украины не существовало, то «судя по всему он наш человек», сыронизировал Президент России.
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