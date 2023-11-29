Путин рассказал молодым ученым анекдот о юристах

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Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о юристах на встрече с участниками III конгресса молодых ученых.

«Наши юристы — я же тоже юрист — они специалисты во всех областях без исключения. Причем они самые глубокие специалисты <...> Там, где два юриста, уже как минимум три мнения. Про некоторых юристов знаете, как говорят? Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет, сколько времени. Но за это он заберет ваши часы», — сказал он.

Такой шуткой глава государства встретил рассказ одного из ученых, который работает в сфере животноводства. Его идея заключается в развитии центра по сохранению генофондных пород сельхозживотных (характерных для определенных регионов). Однако соответствующий документ, признался специалист, вызвал разногласия среди юристов.