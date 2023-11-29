Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин рассказал молодым ученым анекдот о юристах
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о юристах на встрече с участниками III конгресса молодых ученых.
«Наши юристы — я же тоже юрист — они специалисты во всех областях без исключения. Причем они самые глубокие специалисты <...> Там, где два юриста, уже как минимум три мнения. Про некоторых юристов знаете, как говорят? Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет, сколько времени. Но за это он заберет ваши часы», — сказал он.
Такой шуткой глава государства встретил рассказ одного из ученых, который работает в сфере животноводства. Его идея заключается в развитии центра по сохранению генофондных пород сельхозживотных (характерных для определенных регионов). Однако соответствующий документ, признался специалист, вызвал разногласия среди юристов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»