Путин рассказал Макрону об оказании гуманитарной помощи и эвакуации жителей Мариуполя

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал об итогах российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — отмечается в сообщении.

Путин также перечислил меры, которые российские военные принимают для оказания неотложной гуманитарной помощи населению и безопасной эвакуации гражданских из зон боевых действий, в том числе Мариуполя.

«Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — говорится в сообщении пресс-службы.