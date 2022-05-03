Путин рассказал Макрону об эвакуации гражданских с «Азовстали» и переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава государства поздравил собеседника с переизбранием на пост Президента Франции и рассказал ему о ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин сообщил о ходе специальной операции по защите Донбасса, в частности об освобождении Мариуполя и эвакуации гражданских с завода «Азовсталь».

Также российский Президент отметил, что страны — члены Евросоюза по-прежнему игнорируют преступления ВСУ, в том числе обстрелы Донбасса, жертвами которых становятся мирные жители. В то же время Запад мог бы повлиять на Киев и прекратить поставки вооружений.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — говорится в сообщении Кремля.

В то же время Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с возникшими проблемами в части продовольственной безопасности. В ответ на это Президент России подчеркнул, что сложившаяся обстановка напрямую связана с санкциями, и обратил внимание на необходимость беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.

В заключение стороны условились о продолжении контактов.