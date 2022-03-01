Путин рассказал Мадуро о развитии событий вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Основной темой разговора стала ситуация вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин рассказал коллеге о целях военной операции. Это «защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса», говорится в сообщении.