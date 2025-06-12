news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 12 июня 2025 14:57

Путин рассказал, кто стоял у истоков возрождения звания «Мать-героиня»

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов государственных премий РФ рассказал, что получил множество слов благодарности за возрождение звания «Мать-героиня». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что лауреатом госпремии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович — руководитель объединения многодетных семей Москвы. По словам президента, в период своей депутатской деятельности Карпович активно занималась разработкой законодательных инициатив, направленных на защиту интересов семьи и детей, многие из которых уже приняты и действуют.

«Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания "Мать-героиня". И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России», — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что именно Наталья Карпович выступила инициатором возрождения этого звания.

#Владимир Путин #многодетная мать
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

12 июня 2025