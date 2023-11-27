Путин рассказал, как русские женщины спасли российские войска во времена Петра Первого

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, как русские женщины помогли российским войскам выбраться из окружения турецкой армией в 1711 году. Видео появилось в телеграм-канале корреспондента.

Глава государства напомнил, что после того, как войска России вышли из окружения турецкой армией, император Петр Первый дал своей супруге Екатерине орден «За любовь и Отечество».

«А знаешь, как это было? Когда турки окружили российские войска, женщины собрали все драгоценности и дали взятку турецкому паше», - рассказал Путин.

Напомним, речь идет об ордене Святой Екатерины, который учредил российский император в честь достойного поведения своей супруги Екатерины. Первоначально он назывался орденом Освобождения и предназначался только Екатерине. В том походе русскую армию окружили турецкие войска, и Екатерина, согласно легенде, пожертвовала все свои драгоценности на подкуп турецкого командующего Мехмед-паши. В итоге русские смогли заключить перемирие и вырваться. Позже, 24 ноября 1714 года, Екатерина Алексеевна получила орден из рук государя.