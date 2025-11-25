news_header_top
Политика 25 ноября 2025 10:33

Путин рассказал, как продолжают развиваться отношения России и Китая

фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил дипломатические отношения РФ и Китая как продолжающие развиваться по восходящей. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

В своем письме президент РФ обратился к участникам VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума и назвал энергетику одним из важнейших направлений совместной работы между странами. Кроме того, Путин рассказал про совместные проекты двух стран.

«Российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов», – пишет президент.

#Владимир Путин #Китай #Россия
