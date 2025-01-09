Путин рассказал, как не допустить сбоев в нацпроектах

Работа по реализации национальных проектов должна вестись по плану и быть экономически обоснованной. Об этом во время совещания с Правительством заявил Президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Он обратился к властям регионов, призвав «не затягивать» с решением социально-экономических проблем.

«Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, главное вовремя все делать, и тогда никаких сбоев не будет», — уверен глава государства.

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.