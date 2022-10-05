Путин рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине

Если бы Киев и Запад не пытались переписать историю, конфликта на Украине удалось бы избежать. Таким мнением на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Вы знаете, может быть, и не было бы сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части. Если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами. Если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что элементы неонацизма встречаются в любой стране, однако только на Украине неонацистов возвеличивают до уровня национальных героев. «Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть. <...> Но я не знаю ни одной страны кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев», — подчеркнул разницу он.