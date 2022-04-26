Путин рассказал Эрдогану о ситуации в Мариуполе и на заводе «Азовсталь»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой встречи стала обстановка вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, стороны обсудили ход специальной военной операции, в частности усилия, предпринимаемые российской стороной для обеспечения безопасности мирных жителей.

В ответ на вопрос Эрдогана о ситуации в Мариуполе, Президент РФ уточнил, что город освобожден и боевые действия на его территории не ведутся.

«Что касается заблокированных на территории завода „Азовсталь“ украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», — приводит ответ Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер сообщил о состоянии переговоров с Киевом. Главы государств договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для организации безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море.

Помимо Украины, президенты затронули вопросы двусторонних отношений, в том числе авиасообщение и туризм, а также условились о продолжении регулярного диалога.