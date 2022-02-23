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Ру Тат
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Политика
23 февраля 2022  18:10

Путин рассказал, что разочарован реакцией США и НАТО на гарантии безопасности

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили тему гарантий безопасности, в том числе ответ США и НАТО на направленный им документ. О телефонном разговоре глав государств сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации, — отмечается в сообщении пресс-службы. — В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования».

Помимо этого, Путин и Эрдоган договорились о продолжении двусторонних контактов в различных форматах.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #гарантии безопасности
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