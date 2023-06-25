Путин рассказал, что позволяет России «чувствовать себя уверенно»

Благодаря нормальным макроэкономическим показателям, развитию строительной отрасли и первичного звена здравоохранения Россия чувствует себя уверенно. Об этом в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин» заявил Президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в настоящее время в стране наблюдается исторический минимум по безработице, годовой инфляции, а показатели в стройотрасли, наоборот, бьют поставленные рекорды. Сейчас страна поддерживает высокий темп для их сохранения.

«Все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, это касается проведения СВО, это касается экономики в целом и отдельных ее направлений», — подчеркнул Президент, отвечая на вопрос журналиста.

Он отметил, что все усилия, предпринимаемые для повышения обороноспособности страны, должны находиться в гармонии с развитием образования, здравоохранения и другими показателями и не наносить ущерб экономике страны.