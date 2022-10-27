Путин рассказал, что не предупреждал Си Цзиньпина о начале спецоперации

Президент РФ Владимир Путин не предупреждал Председателя КНР Си Цзиньпина о начале специальной военной операции на Украине при их встрече в феврале. Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ведущий — главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов попросил политика «приоткрыть завесу <…> семейному кружку» над ситуацией с вероятным предупреждением. Путин, смеясь, лаконично отреагировал на этот вопрос: «Нет».

Публицист уточнил, не обиделся ли потом Председатель КНР на то, что его не проинформировали о предстоящих событиях. «Ну, вы знаете, китайский лидер — не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо. Самодостаточный лидер, мирового масштаба», — заявил в ответ глава государства.

«А потом у нас и нет такой необходимости: мы принимаем суверенные решения — и Россия, и Китайская Народная Республика <…>», — поделился потом он своим пониманием товарищеских отношений между странами.

По мнению Путина, Китай «прекрасно видит» стремление Запада распространить инфраструктуру НАТО на территорию Украины и понимает суть конфликта на Донбассе. Вместе с тем власти КНР выступают за урегулирование конфликта на Украине мирным путем, и российская сторона с уважением относится к такой позиции, добавил он.