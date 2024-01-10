Путин рассказал, что каждый день уделяет спорту минимум два часа

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Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря рассказал, что уделяет занятиям спортом минимум два часа. Сегодня глава государства впервые прибыл с рабочим визитом на Чукотку.

«Я делаю это каждый день минимум по 2 часа. Примерно. Зал, бассейн, всё это вместе, душ. 2 с половиной часа», – отметил российский лидер.

Он посоветовал сделать занятия спортом частью своей жизни и напомнил, что в рамках одного из национальных проектов даже есть целевые показатели, сколько человек по стране должно заниматься физкультурой и спортом.

«Это одно из важнейших социальных показателей общества. В целом по стране количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом растет, но нужных показателей мы ещё не достигли. Но будем к этому стремиться», — заявил Президент РФ.

Он отметил, что это важно и с экономической точки зрения. «Чем меньше спорта, тем меньше таблеток. Надо говорить спасибо зарядке, а не спасибо таблеткам», – подчеркнул глава государства.