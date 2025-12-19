Путин рассказал, что испытывает профессиональную деформацию

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что испытывает так называемую «профессиональную деформацию» – изменения из-за длительного влияния работы, меняющие мышление и оценки человека.

«Думаю, что испытываю, как и каждый человек, который полностью погружается в работу», – заявил Путин.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задавать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.