Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем, чтобы днем сидеть с сыном

На встрече с семьями, которым вручили орден «Родительская слава», Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем для того, чтобы днем она могла ухаживать за маленьким сыном.

Во время онлайн-встречи глава государства поговорил с семьей Каньшиных из Благовещенска. Он предположил, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы «ухаживать за детишками».

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, – рассказал Владимир Путин. – Нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть».

Президент отметил, что для воспитания детей в больших семьях необходимы серьезные усилия, большое количество времени и душевной отдачи. Но несмотря на все это, ребенок в семье – это праздник, сказал глава государства.