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Путин рассказал, чем руководствовалась Россия при обмене командиров «Азова»*
При обмене командиров националистического батальона «Азов»*, захваченных после освобождения Мариуполя, Россия руководствовалась своими интересами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Мы делали те обмены, в том числе с «азовцами», меняли их на наших летчиков. Когда это в наших интересах – все можно делать», – заявил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
Также он отметил, что разрыв зерновой сделки не связан с решением Турции о передаче содержавшихся на ее территории националистов Украине. Напомним, что о данном шаге турецких властей стало известно 8 июля.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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