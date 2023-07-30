Путин рассказал, чем руководствовалась Россия при обмене командиров «Азова»*

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При обмене командиров националистического батальона «Азов»*, захваченных после освобождения Мариуполя, Россия руководствовалась своими интересами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы делали те обмены, в том числе с «азовцами», меняли их на наших летчиков. Когда это в наших интересах – все можно делать», – заявил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

Также он отметил, что разрыв зерновой сделки не связан с решением Турции о передаче содержавшихся на ее территории националистов Украине. Напомним, что о данном шаге турецких властей стало известно 8 июля.

*Запрещенная в России террористическая организация.