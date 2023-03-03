Путин расширил задачи военкоматов

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь они также будут отвечать за выдачу удостоверений ветеранам боевых действий, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Изменения вносятся в положение о военных комиссариатах, утвержденное указом президента 7 декабря 2012 года, в документ в список задач добавляется пункт «рассмотрение обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организацию выдачи таких удостоверений».

Помимо этого, военкоматы будут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Министерства обороны РФ».