Путин расширил выплаты в случае гибели на СВО на семьи гражданского персонала Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ, который распространяет единовременную выплату в 5 млн рублей в случае гибели в спецоперации на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, дополнительные меры поддержки предоставляются гражданскому персоналу ВС РФ, федеральным государственным гражданским служащим и работникам федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций Федеральной таможенной службы.

«<...> осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях следующим лицам: супруге (супругу), состоявшей (состоявшему) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим), родителям погибшего (умершего), несовершеннолетним детям погибшего (умершего), детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, лицам, находившимся на иждивении погибшего (умершего), лицам, признанным фактически воспитывавшими и содержавшими погибшего (умершего) в течение не менее 5 лет до достижения им совершеннолетия», – сказано в документе.

В указе отмечается, что работникам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при обеспечении выполнения задач, осуществляется единовременная выплата в 3 млн рублей.